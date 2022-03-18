Бишкек, , 14:59 — REGNUM Национальный банк Киргизии временно разрешил работающим на территории республики банкам открывать корреспондентские счета и хранить деньги друг у друга. Об этом заявила официальный представитель НБКР Аида Карабаева в эфире «Биринчи радио».

Национальный банк Киргизии Nbkr.kg

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По её словам, это необходимо для поддержания ликвидности в банковской системе страны с учётом ситуации в банковской сфере России после введения странами Запада антироссийских санкций.

Также представитель финансового регулятора сообщила, что Нацбанк Киргизии порекомендовал местным коммерческим банкам перевести ранее полученные у них гражданами валютные кредиты в национальную валюту, соответствующим образом изменив договора с заёмщиками.

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