Курган, , 14:57 — REGNUM В Кургане 18 марта прошёл масштабный митинг-концерт «Крымская весна» в Центральном парке культуры и отдыха в честь восьмилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На митинге «Крымская весна» в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Следите за развитием событий в трансляции: «Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией — трансляция»

«Zа Мир! Zа Россию! Zа Президента!» — под таким девизом выступили творческие коллективы города. Знаменательную дату в истории нашей страны пришли отметить представители трудовых коллективов предприятий города, общественных объединений, молодежь и люди старшего поколения.

Митинг «Крымская весна» в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Митинг «Крымская весна» в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Митинг «Крымская весна» в Кургане Пресс-служба горадминистрации Кургана

Говоря о воссоединении Крыма и России, ведущие концерта подчеркнули, что история Крыма — это великий труд и подвиг людей многих национальностей, это отвага, честь и доблесть наших солдат, охраняющих рубежи нашей Родины.

Во время праздничного митинга звучали слова поддержки в адрес жителей Донбасса, ставших свободными и независимыми. В феврале 2022 года Россия признала независимость Луганской и Донецкой Народных Республик.