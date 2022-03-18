Париж, 18 марта, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Французская биатлонистка, олимпийская чемпионка Анаис Бескон объявила, что завершит карьеру после окончания сезона-2021/22. Об этом 18 марта она написала в Instagram.

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34-летняя спортсменка заявила, что заключительный в сезоне этап Кубка Мира в норвежском Холменколлене, который проходит с 17 по 20 марта, станет для неё последим в карьере.

«За несколько часов до старта последнего спринта в сезоне я должна объявить, что он станет последним в моей карьере», — написала Бескон.

Бескон является олимпийской чемпионкой 2018 года и чемпионкой мира 2016 года в смешанной эстафете. Также на её счету две бронзовые медали Игр, шесть серебряных и одна бронзовая медаль мировых первенств. В личных гонках на этапах Кубка мира она 13 раз поднималась на пьедестал.