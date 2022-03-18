Рыбинск, Ярославская область, , 15:10 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области учительница отсудила у восьмиклассницы 50 тысяч рублей моральной компенсации за «применение силы». Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Суд

Сама история тянется с 2021 года. Тогда телеканал «Рыбинск-40» впервые сообщил о том, что ученица восьмого класса «применила силу» в отношении учительницы. После чего женщине потребовалась помощь врачей. При этом проведённая судмедэкспертиза показала, что полученные травмы не могут быть квалифицированы как вред здоровью,ИА REGNUM и дело возбуждено не было. После чего учительница отправилась в суд самостоятельно.

«В 11:20 во время учебного занятия по предмету «История» несовершеннолетняя допустила нецензурные высказывания в адрес истицы, на ее замечания не реагировала, мешала проведению урока. На перемене между учебными занятиями в присутствии других учеников класса вновь спровоцировала конфликтную ситуацию с преподавателем, в ходе которой <данные изъяты>. Одноклассники пытались прекратить конфликтную ситуацию, <данные изъяты>. Только после появления в учебном классе заместителя директора школы ответчик прекратила <данные изъяты>», — приводятся детали произошедшего в решении суда.

Родители школьницы против иска не возражали. Суд согласился с указанной суммой компенсации в 50 тысяч рублей и решил иск удовлетворить. В законную силу решение пока не вступило.