В Рыбинске учительница отсудила 50 тысяч у школьницы за «применение силы»
Рыбинск, Ярославская область, 18 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области учительница отсудила у восьмиклассницы 50 тысяч рублей моральной компенсации за «применение силы». Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.
Сама история тянется с 2021 года. Тогда телеканал «Рыбинск-40» впервые сообщил о том, что ученица восьмого класса «применила силу» в отношении учительницы. После чего женщине потребовалась помощь врачей. При этом проведённая судмедэкспертиза показала, что полученные травмы не могут быть квалифицированы как вред здоровью, и дело возбуждено не было. После чего учительница отправилась в суд самостоятельно.
Родители школьницы против иска не возражали. Суд согласился с указанной суммой компенсации в 50 тысяч рублей и решил иск удовлетворить. В законную силу решение пока не вступило.