Рига, , 14:56 — REGNUM Критическая ситуация с дорогим сырьем, материалами и отсутствием важных компонентов сложилась в строительстве автомобильных дорог и мостов Латвии, сообщило местное издание Diena.

Дорожные работы Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Как заявил председатель правления государственного автодорожного и строительного предприятия Latvijas ceļu buvetajs» (LCB) Андрис Берзиньш, в связи с быстрым подорожанием строительных материалов дорожные работники не могут начать в 2022 году сезон.

В письме министру сообщения Талису Линкайтсу руководство LCB указало, что из-за резкого роста цен по указанной в сметах стоимости невозможно купить даже основные виды материалов — битум, газ, топливо, металлы.

Более того, необходимые материалы стали физически недоступны, например, битум строители закупали в России, Белоруссии или в Польше, которая производила его из российской нефти. Но теперь все это невозможно получить из-за санкций.

Фактически сложившаяся ситуация означает, говорится в сообщении издания, что многие начатые в 2021 году проекты дорожного строительства могут быть вовсе остановлены, потому что предприниматели не готовы в одиночку компенсировать скачок цен и брать на себя незапланированные потери.

Госпредприятие призывает Минсообщения Латвии внести изменения в уже заключенные договоры в сторону увеличения стоимости предстоящих работ.

Ранее представители строительного сектора и мостостроители Латвии признались в невозможности выполнения своих договоров из-за отсутствия российских металлоконструкций и изделий из металла.