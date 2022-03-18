Витебск, Белоруссия, , 15:04 — REGNUM Западные страны расширяют санкции против Белоруссии, чтобы не позволить Москве обойти антироссийские ограничения. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 18 марта во время поездки в Витебскую область.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, с одной стороны, для Белоруссии это означает тяжелейшую ситуацию. Страну будут вместе с Россией постоянно душить.

«Вы же видите, что они нас включают в списки, чтобы Россия через Беларусь не обошла санкции, то есть за компанию», — приводит слова Лукашенко БелТА.

По его словам, Западу нужно «угробить» Белоруссию, довести до уровня Украины. Вместе с тем для аграриев и производителей сельхозтехники это означает дополнительные возможности, даже «шикарнейший момент».

«Россия открыта, нам открывается прекрасная возможность, и деньги хорошие», — сказал белорусский лидер.

Белоруссия сможет купить топливо, сырьё и ресурсы, укрепиться на рынках, особенно на российском, добавил он.

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