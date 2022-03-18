Каракас, 18 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес объявил, что в ближайшее время будут представлены доказательства связи между крайне правыми политическими силами страны и наркоторговцем Бьяджо Бенито Гарофало, арестованным в Колумбии. Об этом пишет Prensa Latina.

Венесуэла

«Мы собираемся показать некоторые детали, <…> некоторые фотографии и некоторые разговоры в WhatsApp. Не кажется ли вам странным, что они только что схватили известного наркоторговца, имеющего «красный код» Интерпола, а СМИ молчат?», — сказал Родригес.

Отмечается, что задержанный связан с такими венесуэльскими оппозиционерами, как Энрике Каприлес, Хуан Гуайдо и Исмаэль Гарсия.

49-летний Гарофало разыскивается Испанией за участие в преступной организации, занимавшейся трафиком запрещённых веществ в эту европейскую страну, и был арестован колумбийскими иммиграционными властями в городе Картахена.