Барнаул, 18 марта, 2022, 14:55 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю и мэрия Барнаула сегодня, 18 марта, известили об инциденте со взрывом неизвестной газовоздушной смеси в столице Алтайского края. По данным пресс-центра администрации города, в пятиэтажном кирпичном жилом доме по улице 40 лет Октября на четвёртом этаже произошло воспламенение газовоздушной смеси в квартире без последующего горения.

МЧС 22-03-18 18.47.40

В результате повреждены одно окно, стена между туалетом и кухней, входная дверь. Пострадал один человек, не госпитализирован.

На место аварии работали службы МЧС, управления ГО ЧС г. Барнаула, газовая служба, первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков, глава администрации Октябрьского района Юрий Асеев, его первый заместитель по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Мещеряков, руководитель управляющей компании ООО УК «Поток». Эвакуация не проводилась. Риска обрушения конструкций нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 12 марта в одном из многоэтажных жилых домов Воронежа произошёл «хлопок газовоздушной смеси». В результате часть перекрытий между третьим и четвёртым этажом рухнула, после чего начался пожар.

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