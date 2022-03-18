Подгорица, 18 марта, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Правительство Черногории вернет банку Credit Suisse $30 млн, который должен быть погашен 11 апреля, а также освободит золотой запас и вернет его Черногории спустя много лет, заявил министр финансов и социального обеспечения Милойко Спайич, пишет портал Investitor.

History of Geo Золото

Министр также отметил, что Черногория находится в финансовой безопасности.

«Где-то с 2000 года мы оплачиваем хранение этого золота по шесть тысяч долларов в месяц. И оно использовалось в качестве залога по разным кредитам», — рассказал министр.

Спайич пояснил, что текущая стоимость золота составляет 75 миллионов долларов и что Черногория станет его реальным владельцем 11 апреля.

«По всем прогнозам, к концу года это золото будет стоить более 100 миллионов», — сказал Спайич.