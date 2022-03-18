Париж, , 14:54 — REGNUM Согласно данным, опубликованным национальным институтом статистики и экономических исследований (INSEE), количество новых предприятий во Франции резко сократилось в феврале, сообщает Le Figaro.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В феврале во Франции было создано 86 734 компании, что на 4,7% меньше, чем в январе. В частности, количество новых микропредприятий сократилось на 7,3% после роста на 4,1% в январе. В феврале также резко упало производство в сфере поддержки бизнеса (-9% за месяц) и в сфере образования, здравоохранения и социальных действий (-8,5%).

Как сообщало ИА REGNUM, что касается внутренней безопасности и правосудия, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своем желании создать 200 бригад жандармерии.

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