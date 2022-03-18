Ла-Пас, 18 марта, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Конгресс Боливии одобрил 17 марта включение андского броненосца киркинчо в список природного наследия Боливии. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Броненосец в Ярославском зоопарке

Данный вид находится под угрозой исчезновения, и исполнительная власть теперь обязана осуществлять политику, направленную на сохранение и защиту не только вида, но и среды его обитания.

Всего в Андах обитает не более 15 тысяч броненосцев этого вида. В странах ведётся его активная добыча, поскольку панцирь киркинчо высоко ценится ремесленниками и производителями национальных музыкальных инструментов, а также игрушек, амулетов и сувениров.