Калуга, , 15:33 — REGNUM В Калуге министр природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа вручил ключи от девяти автомобилей ВАЗ Нива сотрудникам учреждения «Калугаоблохота» в целях повышения оперативности борьбы с браконьерами. Автомобильная техника приобретена на средства областного бюджета, и сейчас охотоведы обеспечены служебным транспортом на 96%. Об этом 18 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в профильном ведомстве.

Охотоведам передали ключи от девяти автомобилей для борьбы с браконьерами Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

В учреждении работают 28 инспекторов, каждый из которых контролирует территорию около 80 тысяч гектаров. С 2018 по 2021 год правительство области выделило свыше 16,5 млн рублей на покупку 23 транспортных средств повышенной проходимости. С их помощью охотоведы повысили эффективность борьбы с браконьерством, проводят учёт промысловых животных и другие отраслевые мероприятия.

«Ежегодно в регионе увеличивается численность главных видов охотничьих ресурсов: лосей, косуль и оленей. Так, за 2021 год количество лосей увеличилось почти на 700 особей, а косуль — на 670. Эта тенденция сохранится и в дальнейшем», — отметил Владимир Жипа.

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