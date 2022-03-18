Нижний Новгород, , 14:51 — REGNUM В Нижегородской области сегодня, 18 марта, проходят праздничные мероприятия, посвященные восьмилетию воссоединения Крыма с Россией. Одним из них стал автопробег, в котором приняли участие более 150 транспортных средств, оформленных в цветах российского триколора, — сообщила пресс-служба областной администрации.

Участник автопробега в честь воссоединения Крыма с Россией. Нижний Новгород, 18 марта 2022 года Пресс-служба правительства Нижегородской области

Организаторами мероприятия выступили общественные организации региона, представители политических партий, активисты «Молодой гвардии «Единой России» и мотоклуб «Ночные волки».

Автомобилисты проследовали по проспектам Ленина и Гагарина, встретились на площади Ленина и единой масштабной колонной проехали по Канавинскому мосту. Пробег завершился у катера «Герой» на Нижневолжской набережной.

«Ночные волки» проводят пробег «Русская весна» в Севастополе, затем там будет организован большой праздник в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Для нас это историческая дата. Кроме того, мы собрались сегодня, чтобы поддержать нашу армию, которая сейчас выполняет свой воинский долг», — заявил представитель нижегородского мотоклуба «Ночные волки» Юрий Мачеча.