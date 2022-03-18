Орел, 18 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Уголовное дело по статье о халатности возбуждено следственными органами Орловской области по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами департамента здравоохранения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта сообщил старший помощник СУ СКР по Орловской области Александр Коргин.

ИА REGNUM Лекарства

По версии следствия, в период с января 2016 по февраль 2022 года сотрудники департамента здравоохранения региона ненадлежаще исполняли обязанности по организации проведения закупок для своевременного обеспечения медпрепаратами и медицинскими изделиями граждан льготных категорий. В результате часть граждан получили необходимые препараты и изделия несвоевременно.

При этом, по данным СК, в департаменте здравоохранения имеются товарные запасы закупленных и поставленных в Орловскую область лекарственных препаратов с истекшими сроками годности на сумму свыше 17 миллионов рублей.

«Указанные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также причинение особо крупного ущерба бюджету Орловской области», — уточнили в СК.

Как уточнили в прокуратуре региона, нарушения были выявлены в ходе проверки, материалы которой были направлены в следственные органы. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре области.