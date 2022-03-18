Сеул, 18 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. В Южной Корее проведут антидемпинговое расследование в отношении бесшовных медных труб из Китая и Вьетнама. Об этом 17 марта сообщило Yonhap News со ссылкой на данные Корейской торговой комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, данное решение принято в связи с тем, что дешевый импорт наносит ущерб соответствующей отрасли в Южной Корее.

Известно, что в сентябре 2021 года два южнокорейских производителя обратились к правительству с просьбой провести антидемпинговое расследование в отношении импорта бесшовных труб.

Отмечается, что решение о введении антидемпинговых пошлин будет принято после трехмесячного расследования.