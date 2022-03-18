Москва, , 14:51 — REGNUM Не только военной мощью сильна Россия, но и экономикой. Это пока до конца не осознают те страны, которые вводят санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

За Россию! Дарья Драй © ИА REGNUM

Стоит рассмотреть, чем же богата России:

Энергоносители (сектор энергетики)

Нефть и нефтепродукты, газ, уголь. Более половины российского экспорта (53,8%) приходится на топливно-энергетическую продукцию. В 2021 году объём экспорта вырос на 51% по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2021 года Россия экспортировала 229 млн 998 тысяч тонн сырой нефти на общую сумму 110,1 млрд долларов в 36 различных стран. Экспорт природного газа в 2021 году составили 203,5 млрд куб. м на сумму в $55,5 млрд.

Металлы и металлопродукция

Черные и цветные металлы, полезные ископаемые. Весь мир сильно зависит от поставок метала и металлопродукции из России.

С точки зрения мировой торговли, на Россию в настоящее время приходится около, 40% мировых поставок палладия, 30% алмазов, 15% родия и платины, 15% мирового экспорта алюминия, около 11−12% экспорта никеля, 12% мировой торговли сталью, 10% золота, 5% меди.

За 2021 год стоимость товарооборота металлов увеличилась на 87%, а физический объем на 13%. Экспорт черных металлов вырос на 12,9%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (на 19,4%) и плоского проката из железа и нелегированной стали (на 15,1%).

Росатом и химическая продукция

Доля экспорта химической продукции составляет 7,6% (по сравнению с 7,3% в 2020 году). При росте доли на 4,6% стоимость экспорта выросла на 48,6% до $29,3 млрд.

Пластмассы и пластмассовые изделия, каучуки, удобрения, технология полного цикла от российских центрифуг до разнообразных атомных реакторов и АЭС. Вот лишь малый перечень того, что производит и экспортирует РФ на мировой рынок.

Сельское хозяйство и продовольственные товары

Сахар, подсолнечное масло, пшеница и кукуруза, мясо птицы и животных. Более 30% продовольственного экспорта приходится на долю зерна. Большая часть поставок российского продовольствия шла в Евросоюз, Китай и Турцию.

Машины и оборудование. Оборонная и военная промышленность

Доля экспорта машин и оборудования в общем российском экспорте составляет 6,3%, и этот показатель вырос в денежном выражении на 29,3% по сравнению с 2020 годом.

Сейчас в связи с санкциями России придется возрождать часть промышленных секторов и технологий, например, авиастроение, но пока можно диверсифицировать свои покупки бартером.

Например, подводные лодки нужны всем, и Россия умеет делать такое, а вот Бразилия умеет делать гражданские самолеты.

Огромные золотовалютные резервы и золото для инвестиций

Основные торговые партнёры России разнообразны — Германия, Италия, Китай, Турция, Польша, Швейцария, Великобритания, США, Финляндия. Для большинства стран ближнего зарубежья Россия остается главным торговым партнером.

Так что, если уйдут одни, на их место придут другие. Состав стран торговых партнеров России постоянно меняется и расширятся.

«А пока создается ощущение, что ещё некоторые страны, которые ввели санкции против России, не до конца осознали, прочувствовали или не хотят замечать, что проблемы в мире назревают слишком серьезные.

Плохо может стать всем, не только и не столько России, всем и во всем мире, если и дальше ужесточать санкции и вводить экономическую блокаду.

Например, в текущей ситуации экспорт газа в Европу превращается уже в гуманитарную операцию по борьбе с энергетической бедностью в ЕС. Судя по цене бензина в Германии (более 300 рублей за литр), перспективы Европейской экономики мягко говоря не очень.

Ирония состоит в том, что пока Россия на экономическую войну не явилась. Пока все санкции, которые она могла бы ввести в ответ на экономическую агрессию стран НАТО, ЕС и других, они вводят сами.

В текущей ситуации у России есть все, чтобы выжить и не только в военном, но и экономическом плане, а торговый и экономический союз с Китаем может изменить привычный мировой расклад», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна другая страна Европы не в состоянии победить Россию при прямом вооружённом конфликте, заявил французский военный эксперт Пьер Сервен.

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