Россия сильна не только армией, но и экономикой — эксперт
Москва, 18 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Не только военной мощью сильна Россия, но и экономикой. Это пока до конца не осознают те страны, которые вводят санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.
Стоит рассмотреть, чем же богата Россия:
Энергоносители (сектор энергетики)
Нефть и нефтепродукты, газ, уголь. Более половины российского экспорта (53,8%) приходится на топливно-энергетическую продукцию. В 2021 году объём экспорта вырос на 51% по сравнению с прошлым годом.
По итогам 2021 года Россия экспортировала 229 млн 998 тысяч тонн сырой нефти на общую сумму 110,1 млрд долларов в 36 различных стран. Экспорт природного газа в 2021 году составили 203,5 млрд куб. м на сумму в $55,5 млрд.
Металлы и металлопродукция
Черные и цветные металлы, полезные ископаемые. Весь мир сильно зависит от поставок метала и металлопродукции из России.
С точки зрения мировой торговли, на Россию в настоящее время приходится около, 40% мировых поставок палладия, 30% алмазов, 15% родия и платины, 15% мирового экспорта алюминия, около 11−12% экспорта никеля, 12% мировой торговли сталью, 10% золота, 5% меди.
За 2021 год стоимость товарооборота металлов увеличилась на 87%, а физический объем на 13%. Экспорт черных металлов вырос на 12,9%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (на 19,4%) и плоского проката из железа и нелегированной стали (на 15,1%).
Росатом и химическая продукция
Доля экспорта химической продукции составляет 7,6% (по сравнению с 7,3% в 2020 году). При росте доли на 4,6% стоимость экспорта выросла на 48,6% до $29,3 млрд.
Пластмассы и пластмассовые изделия, каучуки, удобрения, технология полного цикла от российских центрифуг до разнообразных атомных реакторов и АЭС. Вот лишь малый перечень того, что производит и экспортирует РФ на мировой рынок.
Сельское хозяйство и продовольственные товары
Сахар, подсолнечное масло, пшеница и кукуруза, мясо птицы и животных. Более 30% продовольственного экспорта приходится на долю зерна. Большая часть поставок российского продовольствия шла в Евросоюз, Китай и Турцию.
Машины и оборудование. Оборонная и военная промышленность
Доля экспорта машин и оборудования в общем российском экспорте составляет 6,3%, и этот показатель вырос в денежном выражении на 29,3% по сравнению с 2020 годом.
Сейчас в связи с санкциями России придется возрождать часть промышленных секторов и технологий, например, авиастроение, но пока можно диверсифицировать свои покупки бартером.
Например, подводные лодки нужны всем, и Россия умеет делать такое, а вот Бразилия умеет делать гражданские самолеты.
Огромные золотовалютные резервы и золото для инвестиций
Основные торговые партнёры России разнообразны — Германия, Италия, Китай, Турция, Польша, Швейцария, Великобритания, США, Финляндия. Для большинства стран ближнего зарубежья Россия остается главным торговым партнером.
Так что, если уйдут одни, на их место придут другие. Состав стран торговых партнеров России постоянно меняется и расширятся.
Как сообщало ИА REGNUM, ни одна другая страна Европы не в состоянии победить Россию при прямом вооружённом конфликте, заявил французский военный эксперт Пьер Сервен.
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