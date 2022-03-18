Москва, 18 марта, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Не только военной мощью сильна Россия, но и экономикой. Это пока до конца не осознают те страны, которые вводят санкции, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дарья Драй ИА REGNUM За Россию!

Стоит рассмотреть, чем же богата Россия:

Энергоносители (сектор энергетики)

Нефть и нефтепродукты, газ, уголь. Более половины российского экспорта (53,8%) приходится на топливно-энергетическую продукцию. В 2021 году объём экспорта вырос на 51% по сравнению с прошлым годом.

По итогам 2021 года Россия экспортировала 229 млн 998 тысяч тонн сырой нефти на общую сумму 110,1 млрд долларов в 36 различных стран. Экспорт природного газа в 2021 году составили 203,5 млрд куб. м на сумму в $55,5 млрд.

Металлы и металлопродукция

Черные и цветные металлы, полезные ископаемые. Весь мир сильно зависит от поставок метала и металлопродукции из России.

С точки зрения мировой торговли, на Россию в настоящее время приходится около, 40% мировых поставок палладия, 30% алмазов, 15% родия и платины, 15% мирового экспорта алюминия, около 11−12% экспорта никеля, 12% мировой торговли сталью, 10% золота, 5% меди.

За 2021 год стоимость товарооборота металлов увеличилась на 87%, а физический объем на 13%. Экспорт черных металлов вырос на 12,9%, в том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали (на 19,4%) и плоского проката из железа и нелегированной стали (на 15,1%).

Росатом и химическая продукция

Доля экспорта химической продукции составляет 7,6% (по сравнению с 7,3% в 2020 году). При росте доли на 4,6% стоимость экспорта выросла на 48,6% до $29,3 млрд.

Пластмассы и пластмассовые изделия, каучуки, удобрения, технология полного цикла от российских центрифуг до разнообразных атомных реакторов и АЭС. Вот лишь малый перечень того, что производит и экспортирует РФ на мировой рынок.

Сельское хозяйство и продовольственные товары

Сахар, подсолнечное масло, пшеница и кукуруза, мясо птицы и животных. Более 30% продовольственного экспорта приходится на долю зерна. Большая часть поставок российского продовольствия шла в Евросоюз, Китай и Турцию.

Машины и оборудование. Оборонная и военная промышленность

Доля экспорта машин и оборудования в общем российском экспорте составляет 6,3%, и этот показатель вырос в денежном выражении на 29,3% по сравнению с 2020 годом.

Сейчас в связи с санкциями России придется возрождать часть промышленных секторов и технологий, например, авиастроение, но пока можно диверсифицировать свои покупки бартером.

Например, подводные лодки нужны всем, и Россия умеет делать такое, а вот Бразилия умеет делать гражданские самолеты.

Огромные золотовалютные резервы и золото для инвестиций

Основные торговые партнёры России разнообразны — Германия, Италия, Китай, Турция, Польша, Швейцария, Великобритания, США, Финляндия. Для большинства стран ближнего зарубежья Россия остается главным торговым партнером.

Так что, если уйдут одни, на их место придут другие. Состав стран торговых партнеров России постоянно меняется и расширятся.

«А пока создается ощущение, что ещё некоторые страны, которые ввели санкции против России, не до конца осознали, прочувствовали или не хотят замечать, что проблемы в мире назревают слишком серьезные.

Плохо может стать всем, не только и не столько России, всем и во всем мире, если и дальше ужесточать санкции и вводить экономическую блокаду.

Например, в текущей ситуации экспорт газа в Европу превращается уже в гуманитарную операцию по борьбе с энергетической бедностью в ЕС. Судя по цене бензина в Германии (более 300 рублей за литр), перспективы Европейской экономики мягко говоря не очень.

Ирония состоит в том, что пока Россия на экономическую войну не явилась. Пока все санкции, которые она могла бы ввести в ответ на экономическую агрессию стран НАТО, ЕС и других, они вводят сами.

В текущей ситуации у России есть все, чтобы выжить и не только в военном, но и экономическом плане, а торговый и экономический союз с Китаем может изменить привычный мировой расклад», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ни одна другая страна Европы не в состоянии победить Россию при прямом вооружённом конфликте, заявил французский военный эксперт Пьер Сервен.

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