Москва, 18 марта 2022, 14:50 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала программу правительства Польши по «дерусификации экономики».
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти республики будут заниматься дерусификацией польской и европейской экономики.
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