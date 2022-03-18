Брюссель, 18 марта, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Российских дипломатов в Европе и США преследуют, и не только морально, на таком фоне заявления Европарламента о запрете входить в его помещения выглядят детским лепетом, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Ранее спикер Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕП запретил российским дипломатам и госслужащим вход в свои резиденции в Брюсселе и Страсбурге.

«Нашим дипломатам в Европе и США сейчас действительно трудно работать. Их реально преследуют, причём не только морально. Поступают угрозы физической расправы. Отмечаются конкретные действия с этой целью.

На этом фоне заявления Европейского парламента о запрете российским дипломатам и госслужащим входить в его помещения в Брюсселе и Страсбурге выглядят детским лепетом. Что нашим дипломатам делать в ЕП, с кем там разговаривать? Оскорбления слушать? Ничего и никому в Европе на этом уровне мы сегодня не объясним. Надо обращаться напрямую к народным массам. Такие возможности в силу западноевропейского идейного и политического тоталитаризма в настоящее время сильно ограничены, но они есть. И они будут расширяться. Евродепутаты сами уже скоро поплатятся за своё обслуживание интересов новых нацистов и их хозяев.