* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:47 — REGNUM Источники в министерстве высшего образования Афганистана сообщили Afghanistan International, что глава ведомства Абдул Баки Хаккани подверг преподавателей университетов «унижающему достоинство обращению».

Флаг Афганистана Pixabay.com

Недавно, в ходе выступления в Кабульском университете, Хаккани, заявил, что, хотя преподаватели и получили учёные степени, «но идеологически они не изменились». Строгим тоном он призвал преподавателей «исправиться».

В ходе встречи Хаккани сказал, что учебная программа университетов обязательно будет изменена и будет соответствовать исламским стандартам и ценностям. Он подчеркнул, что исламизируя программу высшего образования Афганистана, университеты страны должны конкурировать с лучшими университетами мира.

Глава министерства высшего образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнул, что в эмиратской системе ношение хиджаба для женщин важнее, чем их образование. Поэтому министерство высшего образования просит преподавателей посвятить часть учебного времени преподаванию «этических советов по соблюдению ношения хиджаба».

Ранее источники телеканала Afghanistan International сообщали об изменениях в учебной программе высшего образования. В новой учебной программе, которую должны утвердить талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основные предметы факультетов были сокращены, а количество занятий по исламской культуре увеличено втрое.

Хаккани предупредил педагогов, что каждый из них находится под наблюдением разведки и министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, и что эти агенты обязаны собирать информацию о «взглядах и мнениях» университетских профессоров.

На прошлой неделе он выступал в Кабульском университете почти два часа, и заявил, что «все 43 года страданий Афганистана порождены Кабульским университетом».

Хаккани также сказал, что заработная плата персонала афганских вузов больше не будет повышена. По его словам, если преподаватели не готовы работать по инструкциям Исламского Эмирата, они должны уйти в отставку.

Он пояснил, что большое количество «религиозных учёных» претендует на должности преподавателей в Кабульском университете, и что правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не сталкивается с нехваткой преподавательского состава.

С тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, в системе высшего образования страны произошли значительные изменения.

Министерство высшего образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) после почти семимесячного перерыва недавно вновь открыло высшие учебные заведения в соответствии со строгими правилами и положениями.

Некоторые из этих неписаных правил, устно объявленных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), строго запрещают профессорам и студентам публиковать информацию об университетах в СМИ. Кроме того, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели раздельное обучение для студентов и студенток и запретили им пользоваться смартфонами.