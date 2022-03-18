Бишкек, 18 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров подписал решение о создании Фонда поддержки развития туризма, который займётся реализацией инициатив, направленных на улучшение деятельности туристической индустрии республики.

Tour.murman.ru Отдых в Киргизии

Отмечается, что уставной капитал нового фонда составит 1 млрд сомов (около 1 млрд рублей).

Читайте также: Власти Киргизии привезут в страну 50 известных блогеров-путешественников

В правительстве утверждают, что деятельность Фонда поддержки развития туризма позволит улучшить состояние инфраструктуры для приема туристов в областях, создать дополнительные рабочие места в отдаленных регионах и поддержать социально уязвимые слои населения Киргизии.

Также, по задумке киргизстанских властей, создание этого фонда будет способствовать повышению уровня образованности населения и качества предоставляемых услуг в сфере туризма, расширить географию туров, создать конкурентоспособные туристские продукты и увеличить численность туристов, посещающих Киргизию.

Читайте также: Индийские свадьбы обещают проводить в Киргизии