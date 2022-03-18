Волгоград, , 14:53 — REGNUM Принято решение о назначении главы администрации Центрального района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе мэрии.

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Пост заняла Валерия Кроман, которая до назначения на эту должность возглавляла администрацию Ворошиловского района города-героя.

Как сообщало, прежний глава Центрального района Волгограда Юрий Кокин уволился в начала марте 2022 года.

Примечательно, что Валерия Кроман уже руководила Центральным районом в 2013—2016 годах.

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