Триполи, 18 марта, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Специальный советник Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс призвала к началу переговоров между Палатой представителей (парламентом) и Верховным государственным советом Ливии относительно проведения президентских выборов в стране. Об этом 18 марта сообщает Fawasel со ссылкой на заявление Уильямс.

Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

По ее словам, ООН готова организовать подобную встречу в том случае, если сами ливийцы выразят готовность к проведению переговоров.

По словам Уильямс, подобная встреча должна пройти как можно скорее, поскольку только всеобщие президентские выборы могут положить конец политическому кризису в стране.

Ранее парламент Ливии избрал альтернативное правительство страны, которое не было признано Верховным Государственным советом страны.