Ханты-Мансийск, , 17:23 — REGNUM В Ханты-Мансийске сегодня, 18 марта, при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» стартовали Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Как сообщает пресс-центр Паралимпийского комитета России, в столицу Югры прибыли сборные России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Таджикистана. Торжественное открытие прошло в Ледовом дворце «Югра Мега Спорт».

В Ханты-Мансийске завершился первый соревновательный день Зимних Игр Паралимпийцев. Медали разыгрывали в лыжных гонках Цитата paralymp.ru

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отметил высокий уровень развития зимних видов спорта в регионе: «Югра отлично известна всем любителям зимних видов спорта. В Ханты-Мансийском автономном округе уделяют серьёзное внимание развитию зимних спортивных дисциплин, а также развивают национальные виды спорта коренных народов Севера. Город имеет богатый опыт проведения крупных турниров — Сурдлимпийских игр, этапов Кубка мира по биатлону, соревнований по следж-хоккею, сноуборду. Могу отметить местных болельщиков — здесь всегда горячо принимают и поддерживают спортсменов. Уверен, что игры «Мы вместе. Спорт» станут ярким завершением сложного паралимпийского цикла».

«Надеюсь, что ребята покажут свои лучшие результаты. Будем соревноваться! Желаю всем участникам соревнований показать лучшие результаты, а главное, чтобы получили удовольствие от участия в этих соревнованиях. Мы в Ханты-Мансийске проводим очень много мероприятий, здесь великолепные спортивные сооружения, великолепные люди и организаторы. И вообще Югра — спортивная столица России!» — отметил исполняющий обязанности президента Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Соревнования по лыжным гонкам и биатлону будут проведены в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, по горнолыжному спорту и сноуборду — в Горнолыжном комплексе «Хвойный Урман», по кёрлингу на колясках — на льду «Арены-Югра», а по следж-хоккею — в Ледовом дворце «Югра Мега Спорт».

Уже разыграны первые медали открытых всероссийских спортивных соревнований «Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Состоялись состязания в лыжных гонках.

В мужской гонке на 12,5 км свободными стилем среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в категории LW2−9 (стоя) весь пьедестал заняли россияне. Победил Рушан Миннегулов, вторым стал Виталий Малышев, третьим — Александр Проньков.

У женщин в данной дисциплине на 10 км первенствовала россиянка Екатерина Румянцева. «Серебро» также взяла россиянка Юлия Михеева. Бронзовую медаль выиграла представительница Республики Беларусь Дарья Федькович.

В категории B1−3 (с нарушением зрения) среди мужчин на 12,5 км «золото» завоевал россиянин Станислав Чохлаев. Представители нашей страны Александр Артемов и Николай Полухин заняли соответственно второе и третье места. У женщин в этой категории на 10 км победила россиянка Анастасия Багиян. Серебряная медаль у белоруски Светланы Сахоненко. «Бронза» в активе россиянки Веры Хлызовой.

В категории LW10−12 на 10 км лучшим стал россиянин Иван Голубков, его соотечественники Александр Давидович и Данила Бритик взяли «серебро» и «бронзу» соответственно. В женской гонке победу одержала спортсменка Беларуси Валентина Шиц. На второй и третьей позиции — россиянки Марта Зайнуллина и Наталья Кочерова соответственно.

Помимо лыжных гонок разыгрываются медали в биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, кёрлинге на колясках и следж-хоккее.

Напомним, развивать спорт в России помогает федеральный проект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».