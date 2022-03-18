Москва, , 14:42 — REGNUM Около 300 зарубежных компаний приостановили работу в Москве, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По его словам, судьбу этих предприятий предстоит решить их владельцам, при этом задачей властей станет трудоустройство людей.

«Мы понимаем, что можем столкнуться с новыми вызовами и новыми проблемами. Особенно это касается компаний с иностранным участием, таких в Москве достаточно много — несколько тысяч, и около 300 уже сегодня объявили о своей приостановке деятельности», — заявил Собянин нового кадрового центра.

По его словам, в сложившейся ситуации задача власти — обеспечить людей, которые там работают, трудоустройством в случае сокращения.