Ла-Пас, , 14:49 — REGNUM Председатель многонационального конституционного суда Боливии Поль Франко подтвердил 17 марта, что «подстрекательство к мятежу» исключено из Уголовного кодекса. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Полиция Боливии (сс) Matthew Straubmuller

«Обвинение в подстрекательстве к мятежу было объявлено неконституционным, поэтому с этого момента данный приговор исключается из правовой системы Боливии, и, следовательно, никто не может быть привлечён к уголовной ответственности в связи с этим преступлением», — заявил Франко.

В ноябре 2021 года Комитет ООН против пыток заявил, что данная статья Уголовного кодекса Боливии является «абстрактной и расплывчатой».

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