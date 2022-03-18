Ростов-на-Дону, 18 марта, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Зарубежные компании, которые работают в Ростовской области, пока не заявляли о прекращении своей деятельности на Дону. Об этом заявил глава региона Василий Голубев.

Donland.ru Здание Правительства Ростовской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

"Компании, которые работают [на Дону], или часть этих компаний, они сегодня не заявляли об уходе из Ростовской области. Некоторые из них замедлили динамику, связанную с инвестиционным развитием. Мы ведём диалог в постоянном режиме. Значительная часть из них говорит о том, что планирует продолжать работать [в Ростовской области]», — сказал губернатор в эфире телепрограммы «Линия губернатора».

По словам Голубева, крупные компании потерпят большие убытки, если закроют свои производства в Ростовской области.

«Надо понимать, что темпы реализации некоторых инвестиционных проектов могут замедлиться. По крайней мере на данном этапе. Бизнес выстраивает новые логистические цепочки. <…> Крупные компании с достаточно большим количеством людей, которые находятся в Ростовской области, немало потеряют, если свернут здесь бизнес. Пока они полностью выполняют свои обязательства и в полной мере выплачивают зарплату работникам, даже если они приостановили свою работу», — сказал губернатор.

ИА REGNUM напоминает, что США и страны Евросоюза ввели против России более пяти тысяч индивидуальных санкций, что является рекордом, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. В сложившейся на данный момент международной ситуации Россия может рассчитывать только на себя и своих оставшихся союзников.