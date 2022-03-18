Москва, , 14:38 — REGNUM Центробанк РФ и коммерческим банкам в период жёстких санкций надо работать вместе как никогда, заявил корреспонденту ИА REGNUM соучредитель компании «Макс Финанс» Теодор Шошиашвили.

Отделение банка Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В текущей ситуации, только слаженная работа, может дать нужный результат. Главная задача — сберечь банки от больших убытков, и не переложить это на плечи клиентов банка.

Банкам нелегко сейчас, риски убытков из-за резкого роста ставок, падения спроса на кредитные продукты, в частности на ипотеку, следование указаниям ЦБ. Не самое лучшее для них время.

Не должно быть допущено пересмотра ставок по текущим договорам кредитования для физических лиц, что сейчас часто практикуется в корпоративной кредитовании.

Население частично теряет свою платёжеспособность из-за ослабления рубля, а удорожание обслуживания кредитов может критично сказаться на жизни и благосостоянии людей.

Выход будет найден совместным трудом и нужные механизмы могут быть созданы. В крайнем случае, заплатят обычные люди», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут понести значительные потери. Такая ситуация может возникнуть из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки Центробанка РФ.

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