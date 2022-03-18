Москва, 18 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Центробанк РФ и коммерческим банкам в период жёстких санкций надо работать вместе как никогда, заявил корреспонденту ИА REGNUM соучредитель компании «Макс Финанс» Теодор Шошиашвили.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

«В текущей ситуации, только слаженная работа, может дать нужный результат. Главная задача — сберечь банки от больших убытков, и не переложить это на плечи клиентов банка.

Банкам нелегко сейчас, риски убытков из-за резкого роста ставок, падения спроса на кредитные продукты, в частности на ипотеку, следование указаниям ЦБ. Не самое лучшее для них время.

Не должно быть допущено пересмотра ставок по текущим договорам кредитования для физических лиц, что сейчас часто практикуется в корпоративной кредитовании.

Население частично теряет свою платёжеспособность из-за ослабления рубля, а удорожание обслуживания кредитов может критично сказаться на жизни и благосостоянии людей.

Выход будет найден совместным трудом и нужные механизмы могут быть созданы. В крайнем случае, заплатят обычные люди», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут понести значительные потери. Такая ситуация может возникнуть из-за разницы между ставками по вкладам и уже выданным кредитам после повышения ключевой ставки Центробанка РФ.

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