18 марта 2022 | Время чтения 8 мин

Доведение ставки до 20 % — правильное решение, мы подобное уже проходили в 2014 году. О чем еще говорят эксперты?

Галина Смирнова, , 17:20 — REGNUM Перед сегодняшним заседанием совета директоров Банка России эксперты активно стали обсуждать вероятность того или иного решения ведомства по размеру ключевой ставки. Мнения, понятное дело, расходились: одни думали, что ставка останется на прежнем уровне, другие — что она будет повышена, чем Центробанк якобы «в очередной раз выстрелит в ногу экономике». Но мало кто между тем обратил внимание на то, что непосредственные участники экономической деятельности наращивают цены на продукцию. Причем больше всего ряд товаров подорожал именно за неделю до заседания Центробанка. То есть пока Банк России ставит заслоны валютным спекуляциям, спекуляция разворачивается вокруг товаров. Что, естественно, только раскручивает инфляцию. И на что, естественно, Банк России, по сути, должен реагировать повышением ставки. В итоге правы оказались те эксперты, которые ожидали прежнего размера ставки по итогам сегодняшнего заседания. Потому как, заметим, что касается роста цен — оправданного или спекулятивного, то для борьбы с этим явлением есть и другие инструменты. Что же касается продолжающихся спекуляций на финансовом рынке, то, напомним, как сообщали российские СМИ, ЦБ обратился к российским банкам с призывом усилить контроль за операциями клиентов, которые могут проводиться с целью обхода специальных экономических мер, принятых в соответствии с указами президента России Владимира Путина после введения антироссийских санкций. РБК сообщал накануне со ссылкой на письмо, направленное зампредом ЦБ Юрием Исаевым, что Центробанк также просит банки следить за нехарактерными покупками товаров, которые могут совершаться, чтобы в дальнейшем их перепродать.

Банк России Иван Шилов © ИА REGNUM

О чем же говорили в эти дни эксперты? ИА REGNUM опубликовало мнение экономиста Владислава Жуковского, которым он поделился на своей странице в социальной сети. Он предполагал, что Центробанк снова повысит ставку, причем сильно — с 20 до 25% (или даже выше). Что в условиях, по мнению Жуковского, «отсутствия реальной поддержки экономики и бизнеса со стороны государства ещё сильнее обрушит производство, инвестиции, рабочие места и обесценивающиеся доходы граждан». Таким образом, как заключил эксперт, Банк России в очередной раз «выстрелит в ногу» экономике, промышленности и уровню жизни граждан РФ. В то же время портал «Финам» опубликовал точку зрения главного экономиста «Альфа-Банка» Наталии Орловой, которая отметила, что инфляция в России, по данным Росстата, достигла 2,1% за период с 5 по 11 марта и 3,4% с начала месяца. Эта цифра, по ее словам, выглядит негативно.

«Первоначально мы ожидали, что инфляция за март составит 4% м/м, однако в свете текущих данных она, несомненно, превзойдет этот уровень и может составить 6−8% м/м (то есть 15−17% г/г)», — подчеркнула Орлова, добавив также, что значительный скачок спроса на базовые импортируемые товары, как и на товары длительного пользования, судя по всему, станет серьезным триггером инфляционных рисков.

Но в контексте цифр Росстата уровень ключевой ставки ЦБ 20%, по мнению экономиста, выглядит вполне адекватным в данный момент. Орлова не ожидает дополнительного повышения ставки в ближайшее время, так как поддержка реального сектора, по ее словам, сейчас может оказаться важнее, чем подстройка ставки к уровню инфляционного давления.

Эльвира Набиуллина Cbr.ru

Также накануне издание «Экономика сегодня» опубликовало материал под заголовком «Комплекс мер ЦБ РФ исключает необходимость повышения ключевой ставки», в котором напоминается, что в конце февраля Банк России экстренно повысил ключевую ставку на 10,5%, приведя ее к значению в 20%, что стало новым историческим максимумом, и говорится, что от сегодняшнего заседания ожидается решение о прежнем размере ставки. Несмотря на то, что ситуация в экономике нестандартная, текущая политика Центробанка действует на протяжении всего нескольких недель, отмечается в публикации, и «говорить о ее результатах и тем более пересмотре пока рано». К тому же представители ЦБ ранее отмечали, что высокая ставка сохранится до тех пор, пока есть необходимость предоставлять гражданам возможность сбережения капиталов в период высокой инфляции. Как сказал изданию заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов, стратегия, которой сейчас пользуется Банк России, очень похожа на то, что было применено в конце 2014 года.

«В период прошлого кризиса ключевая ставка была повышена до 17%, после чего планомерно снижалась. Резкий подъем показателя был призван сбить ажиотажно-спекулятивный настрой населения и замедлить темпы роста инфляции», — подчеркнул Климанов, отметив также, что текущий уровень процентной ставки не максимальный для современной России.

В 1993 году, по его словам, показатель достигал 210% годовых, что указывает на то, что нынешняя ситуация не столь критична, если сравнивать с предшествующими потрясениями.

Помимо денежно-кредитной политики Банка России, замечает издание «Экономика сегодня», положительный эффект на экономику страны оказывают и другие меры, принятые в том числе самим ведомством. Для дальнейшего поддержания экономики необходимы новые инициативы, в то время как изменение уровня ключевой ставки вряд ли способно обеспечить нужный результат.

Был ли выбор у Центробанка, когда он повышал ставку до 20%, рассуждали накануне эксперты и в публикации издания «Пульс дня». Со ссылкой на интервью экономиста из НИУ ВШЭ Александра Челеховского «Московской газете» издание пишет, что предпринятые Центробанком меры по повышению ключевой ставки были оправданными.

«Повышение ключевой ставки в текущей ситуации призвано уменьшить валютные спекуляции различных экономических агентов, направленные на получение доходности от взятия займов в рублях с последующим их обменом на иностранную валюту. В 2008—2009 и в 2014 годах в условиях резкого удешевления рубля ЦБ действовал аналогичным образом, проводя политику, направленную на увеличение ставок процента и поддержку стоимости отечественной валюты. В целом данную меру можно назвать типичной реакцией ЦБ на валютный кризис. Аналогичным образом в 1997 году в условиях оттока капитала действовали, например, центральные банки ряда азиатских стран: Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Филиппины. Безусловно, у такой политики есть негативная сторона в виде удорожания кредитов для фирм, но в ситуации снижения ставки коммерческие банки также неохотно кредитовали бы фирмы, направляя свободную рублевую ликвидность на валютные спекуляции. Поэтому подобная мера выглядит оправданной», — цитировало «Пульс дня» экономиста Челеховского.

Офис Сбербанка Дарья Драй © ИА REGNUM

Доведение ставки до 20% абсолютно правильным решением ранее называл и директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович, также отметив корреспонденту ИА REGNUM, что Банк России как поднимает ставку, так и опускает ее.

«Мы это в 2014 году уже проходили, когда в два часа ночи подняли ставку до 17%, а через две-три недели спокойно спустили. Это борьба со спекулятивными действиями. И, естественно, поднимается доходность банковских вкладов. Пока все развивается в рамках нормальной классической экономической теории. Удастся ли сдержать уход валюты из банков? Удастся, но частично», — резюмировал Остапкович.

На сегодняшнем заседании совет директоров Банка России принял в итоге решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Как говорится в сообщении ЦБ РФ, на фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен.

«Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика создаст условия для постепенной адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году», — отмечается в релизе регулятора финрынка России.

Центральный Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В дальнейшем ведомство будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. На фоне неизбежного роста кредитных ставок и требований банков к качеству заемщиков из-за возросшей неопределенности, что привело к значимому ужесточению условий банковского кредитования, в ближайшие месяцы ожидается существенное ослабление кредитной активности. Но принятые Банком России меры по стабилизации ситуации на финансовом рынке и регуляторные послабления, а также правительственные программы льготного кредитования поддержат доступность кредитных ресурсов для предприятий, особенно в наиболее уязвимых секторах, и смягчат масштабы ожидаемого снижения экономической активности. В ближайшие кварталы произойдет и снижение ВВП, что в основном будет связано с факторами на стороне предложения и, как следствие, будет иметь ограниченное дезинфляционное влияние. Дальнейшая траектория восстановления российской экономики, как сообщается на сайте регулятора, будет во многом зависеть от степени и скорости ее подстройки к новым условиям.