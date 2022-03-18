Москва, 18 марта 2022, 14:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале уникальные кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52, который был подбит при обеспечении высадки десанта на одном из аэродромов под Киевом.
Отмечается, что командир ведущего вертолета Ка-52, попавший под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов, прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя.
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Вертолет ведущего 18 раз был обстрелян средствами ПЗРК с земли и зенитными установками. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую держал несмотря на сплошное огневое воздействие подразделений ВСУ до прибытия второй ударной группы вертолетов.
Экипаж поврежденного вертолета не пострадал и был эвакуирован на аэродром базирования второй ударной группой вертолетов.