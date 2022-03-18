Москва, 18 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский употребляет наркотики. Об этом заявил 18 марта заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

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По мнению Онищенко, у Зеленского уже сформировалась наркотическая зависимость.

«Как врач я хочу ему посочувствовать, потому что уже очевидно, что сегодня он уже глубоко и безвозвратно подсел на наркотики, это уже болезнь», — приводит слова Онищенко РИА Новости.

По словам профессора, для украинского президента «непосильное испытание — возглавлять в такое время такое крупное государство».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение на публике, заявил военный эксперт Игорь Коротченко.