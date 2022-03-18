Нью-Дели, , 14:33 — REGNUM Совместное индийско-российское предприятие в штате Уттар-Прадеш начнёт производить автоматы Калашникова АК-203 в в ближайшее время. Об этом российский посол в Индии Денис Алипов сообщил 18 марта журналистам.

Автомат Калашникова Kalashnikovgroup.ru

Он отметил, что в настоящее время дорабатываются сугубо технические детали контракта. Как сообщало ИА REGNUM, индийский завод за десять лет должен изготовить более 600 тыс. автоматов для вооружённых сил. «Мы рассчитываем, что производство АК-203 начнется в самое ближайшее время», — сказал Алипов.

Совместное предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited находится в районе индийского города Корва. Индия станет первой страной, производящей «двухсотую» серию автоматов Калашникова.

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