Ла-Пас, , 14:39 — REGNUM Многонациональный конституционный суд Боливии постановил 17 марта, что решение о дисквалификации Эво Моралеса с выборов в Сенат в 2020 году было незаконным. Об этом сообщает новостное агентство Ahora el Pueblo.

Эво Моралес Kremlin.ru

Кандидатура Моралеса на пост сенатора от департамента Кочабамба была отклонена Верховным избирательным трибуналом, постановившим, что бывший президент не соответствует конституционному требованию о постоянном проживании на территории Боливии, поскольку он получал политические убежища сначала в Мексике, а затем в Аргентине.

После нескольких отклонений апелляций Моралеса орган все же постановил, что дисквалификация бывшего президента не имеет законных оснований и распорядился о выплате компенсации материального ущерба.

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