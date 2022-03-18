Москва, 18 марта, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») предлагает блогерам не ограничиваться одной платформой для публикации видеороликов.

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«Не то, что бы я призывал всех немедленно уходить с YouTube. Но, наверное, в свете последних событий стоит последовать принципу не хранить все яйца в одной корзине», — отметил Горелкин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на тенденцию: российские видеохостинги открывают программы миграции, с их помощью видеоблогерам предлагают быстро и удобно перенести все свои ролики с YouTube.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор потребовал от видеохостинга YouTube прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ.