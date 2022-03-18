Москва, , 14:30 — REGNUM Будущее безналичных расчетов в России зависит, в числе прочего, от наличия и эффективности программ кэшбека, к которым привыкли многие потребители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ растет оборот наличных.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Многие продавцы на строительных и оптовых рынках предпочитали наличные и ранее. При этом многие покупатели [в начале весны 2022 года] поторопились приобрести строительные товары и технику, что также повысило использование наличных, — сказал Цыганов. — Дальнейшие рост или падение использования наличных будут зависеть от удобства безналичных расчетов, наличия и эффективности программ кэшбека, к которым привыкли многие потребители, величины комиссии за эквайринг, распространенности предоставления скидок за наличные при приобретении товаров или услуг».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов рассказал, как рост оборота наличных связан с опасениями граждан по поводу перебоев с обслуживанием дебетовых и кредитных карт.

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