Ньон, Швейцария, , 14:29 — REGNUM Жеребьёвка ¼ финала футбольной Лиги чемпионов сезона 2021/22 прошла в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба организации.

Лига Чемпионов Андрей Пронин © ИА REGNUM

В результате жеребьёвки в четвертьфинале Лиги чемпионов сыграют:

«Челси» (Англия) — «Реал» (Испания)

«Манчестер Сити» (Англия) — «Атлетико» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Бенфика» (Португалия) — «Ливерпуль» (Англия).

Кроме того, состоялась жеребьёвка полуфинальной сетки турнира, по итогам которой было определено, что победитель пары «Манчестер Сити» — «Атлетико» сыграет с победителем противостояния «Челси» — «Реал». Кроме того, победитель пары «Вильярреал» — «Бавария» встретится с сильнейшим в паре «Бенфика» — «Ливерпуль».

Первые матчи ¼ финала пройдут 5 и 6 апреля., ответные матчи состоятся 12 и 13 апреля.

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