Москва, 18 марта, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Наблюдаемый в РФ рост оборота наличных стал, в числе прочего, результатом опасений граждан по поводу возможных перебоев с обслуживанием банковских карт. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«В конце февраля — начале марта жители России столкнулись с опасениями, что могут возникнуть перебои с обслуживанием пластиковых карт. Эти опасения в целом не оправдались, за исключением бесконтактной оплаты смартфонами и транзакций за рубежом или покупок в некоторых зарубежных интернет-магазинах. Тем не менее, население запаслось наличными, что и проявляется сейчас в торговле товарами и услугами», — сказал Цыганов.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что, по данным опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, в РФ до 30% выросла доля граждан, расплачивающихся наличными.