Нальчик, , 14:28 — REGNUM В честь Дня воссоединения Крыма с Россией, а также в рамках акции по поддержке Вооруженных сил РФ, которые проводят спецоперацию по денацификации Украины, на Эльбрусе был развернут государственный российский флаг с буквой Z. Об этом 18 марта сообщает пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Приэльбрусье прошла акция в поддержку Дня воссоединения Крыма с Россией и Вооруженных сил Российской Федерации. На Эльбрусе на высоте 4200 метров был развернут флаг России с буквой Z», — говорится в сообщении.

Также указывается, что затем под звуки гимна России российский флаг был спущен лыжниками на поляну Азау, на которой их встретили жители и гости республики.

Кроем того, уточняется, что также в Кабардино-Балкарии проводятся праздничные мероприятия под общим названием «Крымская весна», в рамках которых во всех городах и районах республики проходят фестивали, акции, флешмобы и выставки.

Отметим, буква Z нанесена на борта российской военной техники, которая участвует в военной спецоперации на Украине и потому в России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.