Москва, 18 марта, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Сейчас, в период жёстких санкций против России, никому не легко. Но, во всяком случае, в 2022 году наше предприятие по показателям выйдет как в обычный год. Потому что заранее была закуплена импортная продукция для посевной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель предприятия ООО «Свободный труд» (Ставропольский край) Николай Шурупов.

Сельское хозяйство

«Такая система закупок на год вперёд была всегда. Что касается следующего года, нужно будет смотреть по обстоятельствам. Запад, конечно, создаёт проблемы аграриям, но я не думаю, что они будут сложными.

В России после развала СССР были потеряны технологии. Содержимое Советского Союза фактически разбомбили. В результате получилось так, что РФ стала полностью зависеть от Запада. Теперь придётся всё создавать заново.

Что касается растениеводческой продукции, то активную позицию на мировом рынке по средствам защиты, пестицидам и т. д., кроме поставки семян, занимал Китай. Россия не работала с продукцией КНР, аграрии не доверяли качеству, предпочитая европейскую продукцию.

При этом те аграрии, которые покупали китайскую продукцию, заявляли, что она ничем не отличается от европейской. Теперь на какой-то период придётся обратиться к Китаю. Именно на некоторый период, потому что я глубоко убеждён, что нам надо все заново создавать самим.

Для этого все в России есть. Если смотреть на потенциал сельского хозяйства до советского периода и сейчас, то он несопоставим. Сегодня российский АПК гораздо мобильнее. Мы сельское хозяйство нового формата за пять секунд создадим. Только властям нужно поставить конкретные задачи по территориям. И всё будет сделано в лучшем виде.

А в этот период, когда будет создаваться новое сельское хозяйство, есть запасные варианты, которыми мы однозначно воспользуемся. Хлеб аграрии посеют без проблем. Россия давно оторвалась от Запада. Самое сложное — это семенной фонд и пропашные станции.

Уверен, что Россия справится с импортозамещением «одной левой и мизинцем». Россия с таким потенциалом, который сегодня есть в стране, преодолеет все трудности. Только нужно правильно поставить задачи и достигать их.

Есть несколько факторов для достижения поставленных целей. Во-первых, всем надо объединиться, как это сделали наши отцы и деды в период Великой Отечественной войны. Во-вторых, нужно сделать ставку на кооперацию. В-третьих, в АПК должно вложиться государство.

При всех этих факторах поднять сельское хозяйство на высокий уровень будет совсем легко. Два-три года — и жители России выведут слово «импортозамещение» из своей лексики. Мы победим всех, кто встанет на нашем пути», — высказал своё мнение Николай Шурупов.

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