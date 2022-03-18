Уфа, , 14:28 — REGNUM Еще одну колонну грузовиков с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправили из Башкирии. Об этом 18 марта сообщил заместитель председателя государственного собрания республики Рустам Ишмухаметов в своем Telegram-канале.

Гуманитарная помощь Nv86.ru

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Он сообщил, что грузовики двинулись в путь с площади Салавата Юлаева перед конгресс-холлом «Торатау» во время митинга-концерта в Уфе «Своих не бросаем» в поддержку жителей Донбасса.

Ишмухаметов отметил, что на площади собрались тысячи уфимцев.

«Спасибо всем, кто пришел и выразил свою гражданскую позицию, поддержал Донбасс, борющийся за родную историю, родной язык и право на мирную жизнь», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе проходит митинг-концерт в поддержку курса президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, которые на Украине защищают безопасность страны.