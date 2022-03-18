Рафах, , 14:29 — REGNUM Правительство Египта приняло решение о временном закрытии КПП «Рафах» на границе с Палестиной в секторе Газы. Об этом 18 марта сообщает Masry-al-Youm со ссылкой на заявление совета министров Египта.

Сектор Газа Israel Defense Forces

Отмечается, что КПП будет временно закрыт на протяжении двух мусульманских выходных дней: пятницы и субботы. По данным журналистов, в дальнейшем КПП будет также закрываться на два дня каждую неделю.

КПП будет вновь открыт для гражданских лиц и доставки гуманитарных грузов в воскресенье. Журналисты подчёркивают, что через «Рафах» осуществляется сообщение сектора Газа с внешним миром.