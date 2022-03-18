Сантьяго, , 14:34 — REGNUM Полиция Чили обнаружила 17 марта в ущельях Лас Мольекаса плантации наркотика, стоимость урожая которых превышает 57 миллионов долларов США. Об этом сообщает новостное агентство La Tercera.

Чили флаг

Представитель полиции заявил, что уничтожение плантации позволит избежать производства и реализации более 10 миллионов доз наркотика. Данная находка стала крупнейшей в истории провинции Чоапа и была сделана в рамках акции по борьбе с распространением наркотиков в стране.

Плантации были оснащены мощной ирригационной системой для борьбы с засухой.

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