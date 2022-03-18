Сантьяго, 18 марта 2022, 14:34 — REGNUM Полиция Чили обнаружила 17 марта в ущельях Лас Мольекаса плантации наркотика, стоимость урожая которых превышает 57 миллионов долларов США. Об этом сообщает новостное агентство La Tercera.
Представитель полиции заявил, что уничтожение плантации позволит избежать производства и реализации более 10 миллионов доз наркотика. Данная находка стала крупнейшей в истории провинции Чоапа и была сделана в рамках акции по борьбе с распространением наркотиков в стране.
Плантации были оснащены мощной ирригационной системой для борьбы с засухой.
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