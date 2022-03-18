Брянск, 18 марта, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Меру пресечения для обвиняемого в убийстве таксиста в Брянске избрал суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 марта в пресс-службе СУ СК по региону.

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Обвинение предъявлено 50-летнему жителю Брянска. По ходатайству следователей он заключён под стражу на два месяца.

По версии следствия, 16 марта в 00:55 злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на водителя такси в Фокинском районе. От полученных травм мужчина скончался на месте.