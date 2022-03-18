Брюссель, , 14:24 — REGNUM ЕС давно уже превратился из торгово-экономического союза в союз военно-политический, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 18 марта, комментируя заявление представителя Еврокомиссии.

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Как сообщалось ранее, заместитель председателя Еврокомиссии Мареш Шефчович заявил, что ЕС перечислил Украине 300 млн евро, впервые в истории начав «финансирование поставок оружия стране в ходе конфликта».

« Финансирование Европейским союзом поставок оружия на Украину подтверждает то, что для вдумчивых наблюдателей и ответственных экспертов стало очевидным давно: ЕС — это не торгово-экономический, а военно-политический союз. Да, когда-то он создавался для более эффективного решения торгово-экономических вопросов в Европе. Более того, целью этого союза было преодоление вражды, оставшейся на европейском континенте в наследие от Второй мировой войны и не только от неё.

В конце 1980-х годов, однако, Европейский союз взял на себя часть сначала политических, а потом и военно-политических функций НАТО. Здесь тоже была своя «эволюция»: военные функции сначала касались торгово-экономического подавления противника на территории, где силами НАТО уже готовилась окончательная «зачистка», и наша страна в этом плане всегда была приоритетной целью, но теперь мы видим, что ЕС «подставил НАТО плечо» уже в прямом ведении войны. Тот факт, что войну против России посредством Украины и на её территории сегодня ведёт именно НАТО, думаю, ни у кого сомнений не вызывает.