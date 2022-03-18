Красноярск, , 14:23 — REGNUM Митинг-концерт «ZА мир, ZA Россию, ZA президента», посвящённый годовщине воссоединения Крыма с Россией, прошёл 18 марта в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

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Жители Красноярска и края, представители различных общественных объединений и движений — всего около 1,5 тыс. человек — собрались в гранд-холле «Сибирь».

Собравшихся поприветствовал губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Сегодня мы отмечаем очередную годовщину со дня действительного поворотного исторического события, которое отныне называется Крымской весной», — отметил он.

По его словам, за эти годы руководство Украины так и не смогло признать право крымчан на их свободное волеизъявление и, более того, развернуло откровенный террор против русскоязычного населения в Донбассе.

«Они оставили нам только один выбор, тот выбор, который сделал наш президент 24 февраля. Мы с вами хорошо знаем, что Россия войн не начинает, Россия войны заканчивает», — подчеркнул Усс.

«Пройдя через все трудности, мы закроем и эту страницу истории. Мы сделаем так, чтобы национализму больше никогда не было места на украинской земле, а наши братские народы, как и прежде, жили под одним мирным небом», — подытожил он.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма приняли решение о воссоединении с Россией на референдуме 16 марта 2014 года. 18 марта 2014 года был заключён межгосударственный договор о принятии Крыма в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта.

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