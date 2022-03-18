Тбилиси, , 14:23 — REGNUM Ряд оппозиционных партий Грузии и СМИ добились того, что в стране началась «истерия» в отношении граждан РФ. Об этом 18 марта заявил журналистам спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Он прокомментировал заявления, будто в Грузию устремился поток российских граждан. Москву обвиняли в заброске в страну «диверсантов» под видом туристов.

«Была истерия по поводу въезда граждан России в Грузию, как будто на границе стояли очереди, цифры специально прикрывались и происходила драматизация этого, прошло время, и все успокоились», — сказал Папуашвили.

Он отметил, что по прошествии времени стало ясно, что никаких угроз для жителей Грузии нет. Единственный эффект, которого получилось добиться — ухудшение отношения к находящимся в стране гражданам РФ.

«Результат этого мы видели — враждебное отношение к людям русской внешности. Также было публично сказано, что была агрессия по отношению к людям», — заявил спикер парламента.

Папуашвили также указан на то, что народный защитник Грузии Нино Ломджария отреагировала на нападки иностранцев только через неделю, как об этом стало известно.

Стоит отметить, что грузинские оппозиционные СМИ ранее сообщали о большом количестве граждан РФ, которые якобы выехали в Грузию и начали скупать недвижимость. В МВД республики заявили, что поток российских граждан, прибывающих в страну вдвое ниже, чем в марте допандемийного 2019 года.

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