* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:23 — REGNUM *ИГИЛ — запрещённая в России организация

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Террористическая организация ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начинает масштабную пропагандистскую кампанию в Афганистане, стремясь вербовать в свои ряды этнические меньшинства в Афганистане и Центральной Азии. Об этом сообщается в отчёте Организации Объединённых Наций, передаёт телеканал Afghanistan International.

По данным организации, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует в своей пропаганде против талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) этническую рознь на севере Афганистана. В своей пропаганде ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) описывает «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «моноэтническую националистическую группировку, имеющую мало общего с исламским движением».

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) видит и фиксирует этническую напряжённость между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и различными этническими группами на севере Афганистана, которые оказались «на обочине», — говорится в отчёте.

По данным ООН, по мере того как узбеки и таджики начали вытесняться талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из рядов движения, деятельность ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в северном Афганистане активизировалась.

Согласно отчёту, изучение каналов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Telegram показывает, что пропаганда группировки нацелена на страны Центральной Азии. Данная продукция производится в основном для носителей узбекского, киргизского и персидско-таджикского языков.

В этих пропагандистских материалах для среднеазиатской аудитории «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), главный идеологический соперник ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), описывается как «слуга Китая, России, США, Пакистана и Турции».

В то время как исламистские террористические организации, такие как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приветствовали победу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по мнению новостной организации Eurasianet, пропаганда ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Центральной Азии была сосредоточена на оправдании учащающихся атак в Афганистане.