Донецк, , 14:23 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики более 50 тыс. человек находятся без водо-, тепло‑ и газоснабжения. Об этом 18 марта сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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В штабе рассказали, что при отступлении украинские вооружённые формирования уничтожают инженерную и транспортную инфраструктуру, наносят повреждения домам и социальным объектам. В частности, ВФУ частично уничтожили жилые дома, социальную инфраструктуру и мосты на автодорогах между населенными пунктами в Новоазовском, Тельмановском и Старобешевском районах ДНР.

«В результате более 50 000 человек находятся без питьевого водоснабжения, горячей пищи, тепло‑ и газоснабжения, стационарной и мобильной связи, а также интернета», — рассказали в штабе со ссылкой на информацию МЧС ДНР.